Определен список кандидатов в иранский парламент и Совет экспертов

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Более шести тысяч человек получили право участвовать в парламентских выборах в Иране, еще 161 человек стал кандидатом на участие в выборах в иранский Совет экспертов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник агентство Франс Пресс.

Совет стражей конституции, проверяющий всех желающих избираться в эти органы, предоставил право на участие в парламентских выборах 6229 человек (51% поданных заявок) и одобрил кандидатуру 161 человека из 800, заявивших о своем намерении избираться в иранский Совет экспертов.

Выборы в парламент Ирана назначены на 26 февраля 2016 года. В этот же день назначены выборы в Совет экспертов ИРИ. Официально избирательная кампания начнется в четверг. Таким образом, у кандидатов на место в парламенте и Совете экспертов будет неделя, чтобы убедить избирателей отдать голос в их пользу, отмечает агентство.