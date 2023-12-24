Оппозиция Турции потребовала созыва парламента в связи с гибелью военных в Ираке

Ведущая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции потребовала немедленно провести закрытое заседание парламента в связи с гибелью на севере Ирака 12 военнослужащих в результате нападений боевиков террористической группировки РПК.

Ведущая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции потребовала немедленно провести закрытое заседание парламента в связи с гибелью на севере Ирака 12 военнослужащих в результате нападений боевиков террористической группировки РКК.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sozcu.

НРП считает необходимым пригласить на это заседание министра обороны Яшара Гюлера для получения полной информации о ситуации на севере Ирака и Сирии, а также о мерах, которые необходимо принять для полной ликвидации боевиков РКК на сопредельных территориях. НРП предлагает объявить в Турции общенациональный траур в связи с гибелью военных.

По данным Минобороны, 22 и 23 декабря на турецких военных дважды совершались нападения на севере Ирака, 12 погибли, 2 ранены. Сразу после этого армия нанесла массированные удары по укрытиям, пещерам, инфраструктуре и нефтяным объектам РПК на севере Ирака и Сирии. Уничтожено 29 объектов, ликвидировано 25 боевиков, сообщил Я.Гюлер.

"РКК понесла значительные потери и лишилась возможностей для маневра. Наши операции будут продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист в этом регионе", - заверил министр.