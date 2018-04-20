Оппозиция перекрывает центральные улицы и метро Еревана

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Инициатива «Мой шаг» 20 апреля возобновит акцию тотального перекрытия улиц Еревана.

Как передает Report со сссылкой на армянсикй СМИ, об этом, выступая в ходе митинга на площади Республики в Ереване, заявил лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, добавив, что будут перекрыты также станции метро.

По его словам, акция начнется в 08:15 утра в районах Нор Норк, Норк-Мараш, Эребуни, Шенгавит, Малатия-Себастия, Ачапняк, Комитас, Шегавит, а также в Мердзаване, Сари таге, Паракаре. «В этот раз я хочу обратиться к водителям грузовиков. Завтрашний день объявляю днем грузовиков», - заявил накануне Пашинян, призвав не ходить на работу и присоединиться к ним.

Он не сказал, где именно будет завтра, заявив, что присоединится к тем, кто наиболее активно будет перекрывать улицы.