Оппозиция Армении определилась с кандидатом на место Пашиняна

Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра Армении вместо Никола Пашиняна может стать бывший премьер-министр и министр обороны Вазген Манукян

Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра Армении вместо Никола Пашиняна может стать бывший премьер-министр и министр обороны страны Вазген Манукян.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил член правления партии "Родина" Роберт Арутюнян.

"Вазген Манукян станет единым кандидатом на пост премьер-министра переходного правительства Армении", — сказал он.

Манукян 27 октября, через месяц после начала войны в Нагорном Карабахе, призвал правительство уйти в отставку и передать власть армии.