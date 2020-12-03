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Оппозиция Армении определилась с кандидатом на место Пашиняна

Оппозиция Армении определилась с кандидатом на место Пашиняна Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра Армении вместо Никола Пашиняна может стать бывший премьер-министр и министр обороны Вазген Манукян
В регионе
3 декабря 2020 г. 04:59
Оппозиция Армении определилась с кандидатом на место Пашиняна
Вазген Манукян

Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра Армении вместо Никола Пашиняна может стать бывший премьер-министр и министр обороны страны Вазген Манукян.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил член правления партии "Родина" Роберт Арутюнян.

"Вазген Манукян станет единым кандидатом на пост премьер-министра переходного правительства Армении", — сказал он.

Манукян 27 октября, через месяц после начала войны в Нагорном Карабахе, призвал правительство уйти в отставку и передать власть армии.

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