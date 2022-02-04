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Оппозиция Армении не будет выдвигать на пост президента своего кандидата

Оппозиция Армении не будет выдвигать на пост президента своего кандидата Оппозиция Армении решила не выдвигать своего кандидата на освободившийся недавно пост президента страны.
В регионе
4 февраля 2022 г. 12:44
Оппозиция Армении не будет выдвигать на пост президента своего кандидата

Оппозиция Армении решила не выдвигать своего кандидата на освободившийся недавно пост президента страны.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом пишет газета "Грапарак".

По данным издания, в результате длительных дискуссий, которые начались сразу после отставки Армена Саркисяна, победило то крыло оппозиции, "которое всегда предпочитает бездействовать, чтобы избежать обвинений в легитимизации программ, выдвинутых правительством".

В частности, как утверждает газета, против выдвижения своего кандидата выступили Андраник Теванян и Артур Казинян.

"Не подействовал даже аргумент, что это позволит использовать трибуну парламента для демонстрации несостоятельности провластного кандидата", — пишет "Грапарак".

Также издание утверждает, что оппозиционные блоки выступят сегодня с совместным заявлением.

Президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. С 1 февраля обязанности президента исполняет спикер парламента Ален Симонян.

Кандидатом на пост президента от партии власти стали министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян.

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