Оппозиция Армении не будет выдвигать на пост президента своего кандидата

Оппозиция Армении решила не выдвигать своего кандидата на освободившийся недавно пост президента страны.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом пишет газета "Грапарак".
По данным издания, в результате длительных дискуссий, которые начались сразу после отставки Армена Саркисяна, победило то крыло оппозиции, "которое всегда предпочитает бездействовать, чтобы избежать обвинений в легитимизации программ, выдвинутых правительством".
В частности, как утверждает газета, против выдвижения своего кандидата выступили Андраник Теванян и Артур Казинян.
"Не подействовал даже аргумент, что это позволит использовать трибуну парламента для демонстрации несостоятельности провластного кандидата", — пишет "Грапарак".
Также издание утверждает, что оппозиционные блоки выступят сегодня с совместным заявлением.
Президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. С 1 февраля обязанности президента исполняет спикер парламента Ален Симонян.
Кандидатом на пост президента от партии власти стали министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян.