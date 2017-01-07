Оппозиционный депутат: Армению в 2016 году покинули 60 тысяч человек

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Армению в 2016 году покинули 60 тысяч человек. Эти цифры превышают показатели предыдущего года.

Как передает Report, об этом заявил в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am секретарь парламентской фракции Армянского национального конгресса Арам Манукян.

На его взгляд, 60 тысяч человек, покинувших Армению, это самая большая потеря 2016 года. «Болезненной страницей года стали также события 2 апреля, из которых власти, к сожалению, не извлекли никаких уроков. Захват же территории полка ППС Полиции Армении стал криком бессильного человека, волной недовольства, хоть это и был неразумный шаг, но в любом случае он стал волной народного протеста. В 2016-ом также было сформировано новое Правительство, которое сначала пробудило ростки надежды, но очень быстро и разочаровало. Это самое Правительство представило отнюдь не обнадеживающий бюджет. Это наихудший бюджет за последние 25 лет. Не были также повышены ни пенсии, ни зарплаты», - отметил оппозиционный депутат.