В Грузии оппозиционные депутаты вернулись в парламент после годичного перерыва

Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" приняла решение присоединиться к работе законодательного органа, чтобы использовать все политические инструменты, которые предоставляет депутатский мандат.

Как передает грзинское бюро Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы партии.

"После 4 октября не входить в парламент и не использовать имеющиеся инструменты было бы совершенно бессмысленно. Партия приняла это решение – мы входим в парламент, чтобы использовать все политические инструменты, которые предоставляет депутатский мандат", – сказал член оппозиционной партии Леван Гогичаишвили.

Оппозиционная партия решила завершить бойкот и занять свои места в парламенте спустя почти год после парламентских выборов, прошедших 26 октября 2024 года. По их итогам партия экс-премьера получила 12 мест в законодательном органе и войдет в парламент этим же составом.