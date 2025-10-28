Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Грузии оппозиционные депутаты вернулись в парламент после годичного перерыва

    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 12:14
    В Грузии оппозиционные депутаты вернулись в парламент после годичного перерыва

    Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" приняла решение присоединиться к работе законодательного органа, чтобы использовать все политические инструменты, которые предоставляет депутатский мандат.

    Как передает грзинское бюро Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы партии.

    "После 4 октября не входить в парламент и не использовать имеющиеся инструменты было бы совершенно бессмысленно. Партия приняла это решение – мы входим в парламент, чтобы использовать все политические инструменты, которые предоставляет депутатский мандат", – сказал член оппозиционной партии Леван Гогичаишвили.

    Оппозиционная партия решила завершить бойкот и занять свои места в парламенте спустя почти год после парламентских выборов, прошедших 26 октября 2024 года. По их итогам партия экс-премьера получила 12 мест в законодательном органе и войдет в парламент этим же составом.

