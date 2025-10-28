İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Gürcüstanın müxalif deputatları birillik fasilədən sonra parlamentə qayıdıb

    Region
    • 28 oktyabr, 2025
    • 12:05
    Gürcüstanın müxalif deputatları birillik fasilədən sonra parlamentə qayıdıb

    Gürcüstanın müxalif "Qaxariya Gürcüstan naminə" partiyasından seçilmiş deputatlar birillik fasilədən sonra parlamentdəki boykotlarına son qoyaraq qanunverici orqanın iclaslarında iştirak etməyə başlayıblar.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, bu barədə partiyanın mətbuat xidməti açıqlama yayıb.

    Məlumatda qeyd olunur ki, "Qaxariya Gürcüstan naminə" partiyasının deputatları bu gündən etibarən parlamentin iclaslarında iştirak edəcəklər.

    Xatırladaq ki, 2024-cü il oktyabrın 26-da keçirilmiş 11-ci çağırış parlament seçkilərində "Qaxariya Gürcüstan naminə" partiyası 12 mandat əldə etmişdi. Lakin seçkilərdən sonra partiya rəhbərliyi parlamentin fəaliyyətini boykot edərək iclaslarda iştirakdan imtina etmişdi.

    Bir il davam edən fasilədən sonra partiya deputatlarının qanunverici orqanın işinə qayıtması Gürcüstanda siyasi dialoqun bərpası istiqamətində mühüm addım kimi qiymətləndirilir.

    Gürcüstan parlamenti müxalifət Gürcüstan
    В Грузии оппозиционные депутаты вернулись в парламент после годичного перерыва

    Son xəbərlər

    12:25

    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:25

    Bir milyon manatdan artıq pulu mənimsəməkdə təqsirləndirilənlərə hökm oxunub

    Hadisə
    12:23

    Bakıda qol güləşi üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    12:22

    ASA: Türk dövlətlərinin ortaq Insurtech platformasının yaradılması regionun rəqabət gücünü artıracaq

    Maliyyə
    12:22
    Foto

    İlham Əliyev İmişlidə "Promalt" MMC-nin arpa emalı müəssisəsinin açılışını edib

    Daxili siyasət
    12:21

    Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 35 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    12:20

    Səfirlik İraq vətəndaşlarının Azərbaycana səfər zamanı çətinliklərlə üzləşməsi iddialarına cavab verib

    Xarici siyasət
    12:20
    Foto

    Hərbi xidmətlə bağlı Mərkəzi Çağırış Komissiyasının iclası keçirilib

    Hadisə
    12:19

    Azərbaycanın kredit ittifaqları 9 ayda 0,1 milyon manat xalis mənfəət əldə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti