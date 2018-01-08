Оппозиционная партия Турции на президентских выборах поддержит кандидатуру Эрдогана

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ "Мы примем решение о поддержке кандидатуры Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах".

Как сообщает Report со ссылкой турецкие СМИ, об этом заявил председатель оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели на пресс-конференции в Анкаре.

Представитель одной из четырех партий, представленных в Великом Национальном Собрании страны, и до сих пор выступающий в оппозиции к правящей Партии справедливости и развития с 2002 года Д.Бахчели сказал, что партия не будет выдвигать своего кандидата в президенты: "Мы совместно действовали на референдуме по конституционной реформе. Я верил в то, что это будет на пользу Турции и результат стал таким как мы и ожидали. И я думаю, что выступление на президентских выборах с единой позиции будет на пользу Турции.

У ПНД нет кандидатов, председатель партии не будет кандидатом в президенты. ПНД примет участие в парламентских выборах в составе союза или в противном случае в одиночку. Мы примем решение о поддержке кандидатуры Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах".

Отметим, что 3 ноября 2019 года в Турции ожидается проведение президентских выборов.