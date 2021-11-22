О нас
Report Georgia
Аудио новости

Оппозиционная партия Грузии прекращает парламентский бойкот из-за Саакашвили

Оппозиционная партия Грузии прекращает парламентский бойкот из-за Саакашвили Грузинская оппозиционная фракция "Лело - партнерство для Грузии" с понедельника прекращает бойкот работы парламента, который она объявила 2 ноября с требованием доставить экс-президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.
В регионе
22 ноября 2021 г. 11:23
Оппозиционная партия Грузии прекращает парламентский бойкот из-за Саакашвили

Грузинская оппозиционная фракция "Лело - партнерство для Грузии" с понедельника прекращает бойкот работы парламента, который она объявила 2 ноября с требованием доставить экс-президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАС.

"Наша фракция продолжит трудиться в парламенте в обычном режиме. Этот бойкот был объявлен из-за конкретной и ясной причины. Мы будем использовать все существующие у нас рычаги и впредь", - сказал член партии Григол Гегелия.

У фракции "Лело - партнерство для Грузии" семь мандатов в 150-местном парламенте Грузии.

Саакашвили, который после ареста 1 октября более месяца продолжал голодовку, 8 ноября перевели в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
МК: Пашинян взбрыкнул и тут же натолкнулся на бронированный кулак Баку
МК: Пашинян взбрыкнул и тут же натолкнулся на бронированный кулак Баку
18 ноября 2021 г. 09:52
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
Самир Шарифов: На повышение зарплат и пенсий выделено достаточно средств
Самир Шарифов: На повышение зарплат и пенсий выделено достаточно средств
16 ноября 2021 г. 12:03
Задержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд
ФотоЗадержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд
21 ноября 2021 г. 12:50
Президент США приступил к своим обязанностям из госпиталя
Президент США приступил к своим обязанностям из госпиталя
19 ноября 2021 г. 21:22
Пашинян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку
Пашинян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку
17 ноября 2021 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi