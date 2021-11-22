Оппозиционная партия Грузии прекращает парламентский бойкот из-за Саакашвили

Грузинская оппозиционная фракция "Лело - партнерство для Грузии" с понедельника прекращает бойкот работы парламента, который она объявила 2 ноября с требованием доставить экс-президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.

Грузинская оппозиционная фракция "Лело - партнерство для Грузии" с понедельника прекращает бойкот работы парламента, который она объявила 2 ноября с требованием доставить экс-президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАС.

"Наша фракция продолжит трудиться в парламенте в обычном режиме. Этот бойкот был объявлен из-за конкретной и ясной причины. Мы будем использовать все существующие у нас рычаги и впредь", - сказал член партии Григол Гегелия.

У фракции "Лело - партнерство для Грузии" семь мандатов в 150-местном парламенте Грузии.

Саакашвили, который после ареста 1 октября более месяца продолжал голодовку, 8 ноября перевели в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси.