Оппозиционеры Армении призывают выйти на улицы с требованием смены власти в стране

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Армении оппозиционная партия "Наследие" после захвата в Ереване поста ППС вооруженной группой выступила с требованием смены власти в стране, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы требуем сформировать временное правительство, которое подготовит и проведет внеочередные президентские и парламентские выборы в декабре этого года. Призываем наших граждан выйти на улицы, участвовать в митингах против беззакония властей", — говорится в заявлении партии.

Оппозиционеры также призвали международное сообщество отреагировать на массовые случаи нарушения прав человека со стороны властей.

Отметим, что очередная акция протеста запланирована на сегодня в 20:00 на Площади Свободы в Ереване.