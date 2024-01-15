ООН запросил у доноров свыше 4 млрд долларов на гумпомощь Украине в 2024 году

ООН обратился к донорам с просьбой выделить 4,2 млрд долларов на оказание гуманитарной помощи в 2024 году пострадавшим в Украине, украинским беженцам и принимающим их общинам.

ООН обратился к донорам с просьбой выделить 4,2 млрд долларов на оказание гуманитарной помощи в 2024 году пострадавшим в Украине, украинским беженцам и принимающим их общинам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В общей сложности речь идет об оказании помощи почти 10,8 млн человек.

Работы по оказанию гумпомощи внутри Украины координирует УКГВ, и в текущем году на реализацию соответствующего плана, который охватит 8,5 млн человек, потребуются 3,1 млрд долларов. В свою очередь, УВКБ координирует оказание поддержки 2,3 млн украинских беженцев в регионе. На эти цели в 2024 году планируется направить 1,1 млрд долларов.

В целом, по данным ООН, в гуманитарной помощи в Украине нуждаются 14,6 млн человек. Страну покинули около 6,3 млн человек. Большинство украинских беженцев находятся в Европе, при этом только от 40 до 60% из них трудоустроены.