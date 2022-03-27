ООН: В Украине с начала войны с Россией погибло до 1 120 мирных жителей

С начала войны между Россией и Украиной (с 24 февраля по 26 марта) погибло не менее 1 119 мирных жителей Украины, 1 790 получили ранения. В результате действий российской армии Украину покинуло 3 821 049 человек.

С начала войны между Россией и Украиной (с 24 февраля по 26 марта) погибло не менее 1 119 мирных жителей Украины, 1 790 получили ранения. В результате действий российской армии Украину покинуло 3 821 049 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Верховном комиссариате ООН по делам беженцев.

Так, наибольшее число беженцев приняла Польша (2 267 103). Далее следуют: Румыния, Молдова, Венгрия и Словакия.

Вместе с тем, в Международной организации по миграции (МОМ) сообщили, что с начала войны внутренне перемещенными лицами в Украине стали 6,5 млн человек.

При этом представители международных организаций не исключили, что реальная картина происходящего может быть намного более плачевной.