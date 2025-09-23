ООН: В Ереване наблюдается самое плохое качество воздуха на Южном Кавказе

В Ереване наблюдается самое плохое качество воздуха в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила постоянный координатор ООН в Армении Франсуаза Жакоб в ходе форума "Будущее банковской сферы: инновации и перспективы развития".

По ее словам, это сказывается на привлекательности страны. Она указала также на проблему активного опустынивания земель в стране, а также загрязнения рек из-за сельскохозяйственной, строительной и горнорудной деятельности.

По оценке Жакоб, в Армении на сферу экологии расходуется лишь 0,6% от ВВП.

Она подчеркнула, что в преддверии проведения COP17 Армения должна показать, что нацелена на выполнение обязательств по защите биоразнообразия, сформировать соответствующую среду для развития зеленой экономики.