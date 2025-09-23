Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    ООН: В Ереване наблюдается самое плохое качество воздуха на Южном Кавказе

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 12:24
    ООН: В Ереване наблюдается самое плохое качество воздуха на Южном Кавказе

    В Ереване наблюдается самое плохое качество воздуха в регионе Южного Кавказа.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила постоянный координатор ООН в Армении Франсуаза Жакоб в ходе форума "Будущее банковской сферы: инновации и перспективы развития".

    По ее словам, это сказывается на привлекательности страны. Она указала также на проблему активного опустынивания земель в стране, а также загрязнения рек из-за сельскохозяйственной, строительной и горнорудной деятельности.

    По оценке Жакоб, в Армении на сферу экологии расходуется лишь 0,6% от ВВП.

    Она подчеркнула, что в преддверии проведения COP17 Армения должна показать, что нацелена на выполнение обязательств по защите биоразнообразия, сформировать соответствующую среду для развития зеленой экономики.

