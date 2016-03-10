ООН: Ситуацию с правами человека в Иране улучшит отмена казней детей

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "Несмотря на предпринимаемые правительством Ирана усилия, ситуация с правами человека в стране остается непростой".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Исламской Республике Ахмед Шахид.

"Я признаю, что за последние два года произошли заметные изменения в тоне и риторике того, как правительство относится к соблюдению прав человека в Иране. Но пока они не привели к значительному улучшению ситуации на деле", - сказал Шахид журналистам.

Согласно данным, приведенным докладчиком, в прошлом году в Иране были казнены 966 человек, что является самым высоким показателем для страны за последние десять лет. Он также отметил тяжелую ситуацию с казнями лиц, не достигших совершеннолетия. По словам Шахида, в период с 2005 по 2015 годы были казнены 73 ребенка.

"Большинство случаев не были официально заявлены правительством", - сказал он, отметив, что в настоящий момент примерно 160 человек, среди которых есть дети, ждут такой же участи.