ООН: С начала боевых действий Украину покинули более 5 млн человек

Число украинцев, бежавших за границу после начала военного конфликта, в текущий момент составляет более 5 млн человек.

Число украинцев, бежавших за границу после начала военного конфликта, в текущий момент составляет более 5 млн человек.

Как передает Report, об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев.

По данным организации, больше всего украинцев направляется в Польшу — это свыше 2,8 млн человек. На долю Румынии пришлось свыше 757 тыс., России — более 549 тыс., Венгрии — свыше 471 тыс.

Украинцы также пересекли границу с Молдовой (более 426 тыс.), а также Словакией (более 342 тыс.). Меньше всего украинцев уехали в Беларусь — почти 24 тыс.