Токаев: ООН нуждается в поддержке и ее могут предоставить средние державы

ООН нуждается в поддержке и сегодня ее могут предоставить так называемые средние державы.

ООН нуждается в поддержке и сегодня ее могут предоставить так называемые средние державы.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Think tank forum в Астане.

По его словам, у ООН есть много недостатков, однако этой организации все еще нет альтернативы. "Нужно поддержать ООН. Казахстан и другие страны, которые имеют такое же видение, хотят усилить роль средних держав в принятии решений, усилить свое присутствие в Совбезе", - заявил Токаев.

Казахстанский лидер отметил, что мир столкнулся с беспрецедентными вызовами, решить которые можно совместными усилиями.

"Роль международных организаций ослабевает, а роль средних держав усиливается и они могут взять на себя роль модераторов в разрешении конфликтов. Вызовы становятся комплексными, региональные конфликты - непредсказуемыми. Экономическая турбулентность и конфликты отразились на традиционных цепочках поставок. Наряду с этим перед нами стоит проблема изменения климата", - сказал Токаев.

Отметим, согласно докладу экономического форума "Формирование сотрудничества в фрагментирующемся мире" средние державы - это государства с обширным дипломатическим, экономическим, мультилатеральным и военным влиянием. Хотя средние державы значатся ниже "великих держав", в отличие от малых, они оказывают влияние на мировую политику.