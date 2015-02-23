​ООН: Число внутренних переселенцев в Украине превысило миллион

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ За прошедшую неделю в качестве внутренне перемещенных лиц в Украине зарегистрировалось еще 35 тыс. человек. Таким образом, их общее количество составило 1 042 100 человек. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на УНН, заявили в Агентстве ООН по делам беженцев.

Из этого количества 367,5 тыс. зарегистрировались в Донецкой области и 129,5 тыс. - в Луганской, которые частично контролируются незаконными вооруженными формированиями. Также значительное количество зарегистрировалось в соседних Харьковской (136,9 тыс.), Днепропетровской (68,5 тыс.) и Запорожской (75,2 тыс.) областях, а также в Киеве (76,8 тыс.) и Киевской области (33 8 тыс.).

При этом в Донецкой, Луганской и трех соседних с ними областях абсолютное большинство зарегистрированных переселенцев составляют пенсионеры.