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ООН: Число украинских беженцев составляет 10 млн человек

ООН: Число украинских беженцев составляет 10 млн человек Из-за войны в Украине 10 млн человек стали беженцами и внутренними переселенцами, и большинство из них пока не могут вернуться домой.
В регионе
26 января 2024 г. 12:53
ООН: Число украинских беженцев составляет 10 млн человек

Из-за войны в Украине 10 млн человек стали беженцами и внутренними переселенцами, и большинство из них пока не могут вернуться домой.

Как передает Report, об этом сообщил японскому агентству NHK верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По его словам, 6,3 млн человек уехали за рубеж, еще 3,7 млн человек эвакуировались из зоны боевых действий в другие регионы Украины.

Управление по делам беженцев ООН уже оказало содействие в восстановлении 27,5 тыс. разрушенных в результате войны домов. Гранди отметил, что работу его управления осложняет то, что процесс восстановления зданий идет параллельно с разрушением новых.

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Версия на английском языке UN: Number of Ukrainian refugees reached 10 million
Версия на азербайджанском языке BMT: “Ukraynalı qaçqınların sayı 10 milyona çatıb”

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