​ООН: Более 900 тысяч украинцев просят статус беженца за рубежом

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщает, что в настоящее время в других странах числится 900 300 граждан Украины, которые просят там статуса беженца или иной формы легального пребывания. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, большинство из них выехали в Россию (746 500 человек) и Беларусь (81 200 человек).

В странах ЕС и других соседних с Украиной государствах сообщили о 4 603 заявках от украинцев на международную защиту в Германии, 3 600 в Польше, 2 956 в Италии, 1 962 в Швеции, 1 763 во Франции, 200 в Молдове, 60 в Румынии, 60 в Венгрии и 20 в Словакии.