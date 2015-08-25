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    Олланд: Новый саммит "нормандской четверки" вскоре может пройти в Париже

    Реализация минских соглашений должна быть ускорена

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Новая встреча лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) может в скором времени состояться в Париже. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд.

    "Реализация минских соглашений должна быть ускорена. Мы обсуждали это с канцлером Германии Ангелой Меркель вчера", - сказал французский лидер.

    Как подчеркнул Олланд, он поддерживает постоянный контакт как с германским канцлером, так и с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы говорили об организации новой встречи в "нормандском формате". Она может пройти в Париже", - сообщил он.

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