Олланд: Новый саммит "нормандской четверки" вскоре может пройти в Париже

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Новая встреча лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) может в скором времени состояться в Париже. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд.

"Реализация минских соглашений должна быть ускорена. Мы обсуждали это с канцлером Германии Ангелой Меркель вчера", - сказал французский лидер.

Как подчеркнул Олланд, он поддерживает постоянный контакт как с германским канцлером, так и с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы говорили об организации новой встречи в "нормандском формате". Она может пройти в Париже", - сообщил он.