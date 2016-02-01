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    ​Окончен срок действия разрешения российских грузоперевозок по территории Турции

    До настоящего времени не согласован контингент разрешений на 2016 год

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Грузоперевозки по территории Турции российским автотранспортом невозможны в связи с окончанием 31 января 2016 года срока действия турецких разрешений 2015 года, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "До настоящего времени турецкой стороной не согласован контингент разрешений на 2016 год. В настоящее время Минтранс России принимает меры по разрешению вопроса - турецкой стороне повторно направлены предложения по обмену разрешениями", - говорится в сообщении Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). 

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