​Окончен срок действия разрешения российских грузоперевозок по территории Турции

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Грузоперевозки по территории Турции российским автотранспортом невозможны в связи с окончанием 31 января 2016 года срока действия турецких разрешений 2015 года, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"До настоящего времени турецкой стороной не согласован контингент разрешений на 2016 год. В настоящее время Минтранс России принимает меры по разрешению вопроса - турецкой стороне повторно направлены предложения по обмену разрешениями", - говорится в сообщении Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).