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    Около военной базы Инджирлик в Турции произошел взрыв, 7 человек получили ранения

    Причины взрыва расследуются

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В результате взрыва в двухэтажном здании около военной базы Инджирлик в турецкой провинции Адана пострадали 7 человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного здания в квартале Инджирлик  в районе Сарыджам. 

    Согласно информации, в результате взрыва, распространившегося в радиусе 50 метров, стена здания обрушилась, близлежащим домам причинен ущерб. Ранены 7 сирийцев, включая одного ребенка, которые в момент взрыва проезжали на машине рядом со зданием. 

    На место происшествия привлечены полиция и бригады скорой помощи. 

    Входы и выходы перекрыты, расследуются причины взрыва. 

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