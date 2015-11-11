Около военной базы Инджирлик в Турции произошел взрыв, 7 человек получили ранения

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В результате взрыва в двухэтажном здании около военной базы Инджирлик в турецкой провинции Адана пострадали 7 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного здания в квартале Инджирлик в районе Сарыджам.

Согласно информации, в результате взрыва, распространившегося в радиусе 50 метров, стена здания обрушилась, близлежащим домам причинен ущерб. Ранены 7 сирийцев, включая одного ребенка, которые в момент взрыва проезжали на машине рядом со зданием.

На место происшествия привлечены полиция и бригады скорой помощи.

Входы и выходы перекрыты, расследуются причины взрыва.