О нас
Report Georgia
Аудио новости

Около десяти тысяч человек участвуют в митинге оппозиции в Ереване

Около десяти тысяч человек участвуют в митинге оппозиции в Ереване Протестующие заняли отрезок проспекта Баграмяна вдоль ограды Национальной ассамблеи
В регионе
27 февраля 2021 г. 16:50
Около десяти тысяч человек участвуют в митинге оппозиции в Ереване

Около 10 тысяч противников премьера Армении Никола Пашиняна участвуют в митинге у парламента в Ереване, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Протестующие заняли отрезок проспекта Баграмяна вдоль ограды Национальной ассамблеи. Посередине проспекта установлена сцена, с которой выступают лидеры оппозиции. Звучат требования к Пашиняну уйти в отставку и к президенту - не подписывать решение премьера об отставке главы Генштаба.

Полиция в происходящее не вмешивается, хотя к месту проведения митинга стянуты большие силы правоохранителей. Они перекрыли въезд на проспект, также цепочка полицейских выстроилась вдоль забора парламента.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью
Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью
27 февраля 2021 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
27 февраля 2021 г. 00:06
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
26 февраля 2021 г. 14:22
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
26 февраля 2021 г. 14:09
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
26 февраля 2021 г. 13:58
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
26 февраля 2021 г. 13:56
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты Искандер
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты "Искандер"
26 февраля 2021 г. 13:49
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
26 февраля 2021 г. 13:31
Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус
Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус
26 февраля 2021 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi