Около десяти тысяч человек участвуют в митинге оппозиции в Ереване

Протестующие заняли отрезок проспекта Баграмяна вдоль ограды Национальной ассамблеи

Около 10 тысяч противников премьера Армении Никола Пашиняна участвуют в митинге у парламента в Ереване, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Протестующие заняли отрезок проспекта Баграмяна вдоль ограды Национальной ассамблеи. Посередине проспекта установлена сцена, с которой выступают лидеры оппозиции. Звучат требования к Пашиняну уйти в отставку и к президенту - не подписывать решение премьера об отставке главы Генштаба.

Полиция в происходящее не вмешивается, хотя к месту проведения митинга стянуты большие силы правоохранителей. Они перекрыли въезд на проспект, также цепочка полицейских выстроилась вдоль забора парламента.