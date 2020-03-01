 Наверх

Около 50 тысяч беженцев пересекли границы Турции с ЕС - ФОТО

​Около 50 тысяч беженцев пересекли границы Турции с ЕС

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что 47 113 мигрантов пересекли границы страны с ЕС на фоне заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что Анкара решила их открыть.

Как передает Report, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.

"По состоянию на 00.50 (бакинское время), число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне (приграничная с Грецией и Болгарией провинция на северо-западе Турции), составляет 47 113", - говорится в заявлении Сойлу в Twitter.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!