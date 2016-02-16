В Южном военном округе России начались учения

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Плановые летно-тактические учения с авиационными воинскими частями объединения ВВС и ПВО, дислоцированными на юге России, начались в Южном военном округе (ЮВО), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В общей сложности в учении задействовано около 40 различных самолетов, в том числе самолеты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-34 и истребители Су-27", - говорится в сообщении.

Летчики выполнят ряд учебно-боевых задач по воздушной разведке, прикрытию войск с воздуха и уничтожению наземных целей условного противника.