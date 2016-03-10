​Около 280 членов РПК убиты в ходе операции в Диярбакыре

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Генштаб ВС Турции объявил в четверг о завершении продолжавшейся более трех месяцев антитеррористической операции в районе Сур города Диярбакыр на юго-востоке Турции.

Как передает Report, согласно заявлению, в ходе операции были убиты 279 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Антитеррористическая операция в Суре завершена. В ходе ее 279 членов сепаратистской террористической организации (РПК) были убиты, разобрано 206 баррикад, обезврежено 365 самодельных взрывных устройств. Изъято 504 единиц оружия, более 48 тыс. патронов, 10 раций и 3,47 кг взрывчатых веществ", — говорится в заявлении генштаба.

Несмотря на завершение операции, в Суре продолжатся рейды против членов РПК, засыпка вырытых ими рвов и разбор баррикад, сообщает турецкое военное ведомство.