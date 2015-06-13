​Около 100 человек пострадали в Индии в результате утечки аммиака

Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли и около 100 пострадали в результате утечки аммиака в штате Пенджаб на северо-западе Индии, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел в городе Лудхиана. По данным полиции, грузовик с цистерной, в которой находился аммиак, застрял под эстакадой на одной из дорог города, в результате чего произошла утечка.

Жители близлежащих домов покинули свое жилье после случившегося. Все пострадавшие с проблемами дыхательных путей были доставлены в больницу.