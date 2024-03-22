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Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в "Крокус Сити Холле"

Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в "Крокус Сити Холле" "Украина не имеет отношения к событиям в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл" (Crocus City Hall) в России, где сегодня вечером произошла стрельба. Данные события имеют признаки террора, который руководство страны-агрессора практикует против соб
В регионе
22 марта 2024 г. 23:59
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в Крокус Сити Холле

"Украина не имеет отношения к событиям в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл" (Crocus City Hall) в России, где 22 марта произошла стрельба. Данные события имеют признаки террора, который руководство страны-агрессора практикует против собственного населения".

Как передает Report, об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В обнародованном видеообращении он отреагировал на события в ТЦ под Москвой и подчеркнул, что украинская сторона к стрельбе не имеет никакого отношения.

Подоляк пояснил, что Силы обороны Украины дают отпор российским захватчикам на свои территории в соответствии с международно признанными приемлемыми методами ведения войны.

В то же время представитель ОП напомнил, что Кремль неоднократно совершал различные теракты в российских городах, в том числе с целью провокации. В этом контексте Подоляк привел пример "Норд-Оста" в октябре 2002 года, который называют терактом на Дубровке в Москве.

Также он напомнил о предупреждениях в начале марта, которые давали различные международные диппредставительства, об угрозе терактов в РФ в людных местах, вероятно, с провокационной целью.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezident Ofisi: Terror aktı ilə əlaqəmiz yoxdur

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