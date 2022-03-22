Офис президента: Блок НАТО мог бы более активно помогать Украине

"НАТО не закрывает воздушное пространство Украины. В результате 10 млн человек вынуждены бежать. 3 млн человек уже уехали за границу. Это гуманитарная катастрофа в Европе".

"НАТО не закрывает воздушное пространство Украины. В результате 10 млн человек вынуждены бежать. 3 млн человек уже уехали за границу. Это гуманитарная катастрофа в Европе".

Как сообщает Report, такое мнение в интервью BBC News озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В офисе президента считают, что блок НАТО мог бы более активно помогать Украине в войне с Россией, а не только озвучивать слова поддержки и солидарности.

“Мы не являемся членами НАТО, но в Европе идет война. Что бы ни говорили русские, мы их не провоцировали. Сегодня миллионы людей вынуждены бежать, потому что на их дома падают ракеты. Мы просим НАТО закрыть небо. Это нужно для предотвращения геноцида мирного населения. Мы не хотим, чтобы НАТО вмешивалось в процессы. Но альянс должен способствовать решению гуманитарных проблем с точки зрения безопасности Европы”, - сказал он.

По мнению Подоляка, НАТО следует предпринять более интенсивные шаги для предотвращения российской агрессии.