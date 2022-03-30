О нас
Аудио новости

Офис президента: Россия до сих пор не оставляет попытки убить Зеленского

Офис президента: Россия до сих пор не оставляет попытки убить Зеленского Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что противник до сих пор не оставляют попытки убить Владимира Зеленского.
В регионе
30 марта 2022 г. 08:53
Офис президента: Россия до сих пор не оставляет попытки убить Зеленского
Владимир Зеленский

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что противник до сих пор не оставляют попытки убить Владимира Зеленского.

Как передает Report, об этом рассказал политик в интервью BBC.

По его словам, россияне четыре раза стреляли непосредственно возле Офиса президента. Кроме того, они хотят "убрать" кого-то из высшего военно-политического руководства, в частности, и самого Арестовича.

"Ваш покорный слуга, кстати, в первой пятерке - это из оперативных данных. Поскольку идет переговорный процесс, то ударить по Офису президента, откуда идет этот процесс видеосвязью, - значит обрезать себе все пути к переговорам. А если не будет переговоров - это совсем другая ситуация", – рассказал Арестович.

Советник главы ОП также рассказал, что снятие экономических санкций с РФ является одной из главных тем, которая волнует Россию во время переговоров.

"Представьте себе реакцию Запада и всего мира после удара даже не по Офису президента, по переговорщикам. То есть даже у россиян есть какие-то международно-дипломатические красные линии, которые нельзя пересекать. Потому что посол - это всегда лицо неприкосновенное. Но если ты убьешь его, то с тобой больше никогда никто не будет вести переговоры после этого", – добавил он.

По мнению Арестовича, ВС России не будут бомбить Офис президента, однако он не сомневается, что они не оставят попыток другим способом уничтожить Зеленского.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Presidential Office: "Russian military try to assassinate Zelensky"
Версия на азербайджанском языке Prezident Ofisi: “Rusiya hərbçiləri Zelenskini öldürməyə çalışırlar”

Другие новости из категории

Ракетный удар дар по украинскому Николаеву: 12 погибших и 34 раненых
Ракетный удар дар по украинскому Николаеву: 12 погибших и 34 раненых
30 марта 2022 г. 08:10
Министра по чрезвычайным ситуациям Армении подозревают в коррупции
Министра по чрезвычайным ситуациям Армении подозревают в коррупции
30 марта 2022 г. 04:43
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
30 марта 2022 г. 04:16
Имран Хан: Мы можем сыграть продуктивную роль в урегулировании российско- украинского конфликта
Имран Хан: Мы можем сыграть продуктивную роль в урегулировании российско- украинского конфликта
30 марта 2022 г. 03:47
Зеленский: ВСУ - на сегодня единственная гарантия нашего выживания
Зеленский: ВСУ - на сегодня единственная гарантия нашего выживания
30 марта 2022 г. 02:06
В России при попадании снаряда в военный городок пострадали 4 военнослужащих
В России при попадании снаряда в военный городок пострадали 4 военнослужащих
29 марта 2022 г. 23:20
Когда Армения наконец займется Арменией
ВидеоКогда Армения наконец займется Арменией
29 марта 2022 г. 22:18
Генштаб ВСУ: Сотням миллионов европейцев грозит радиация
Генштаб ВСУ: Сотням миллионов европейцев грозит радиация
29 марта 2022 г. 21:19
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
29 марта 2022 г. 20:50
Чавушоглу: Делегации Украины и РФ достигли ощутимого прогресса
Чавушоглу: Делегации Украины и РФ достигли ощутимого прогресса
29 марта 2022 г. 19:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi