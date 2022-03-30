Офис президента: Россия до сих пор не оставляет попытки убить Зеленского

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что противник до сих пор не оставляют попытки убить Владимира Зеленского.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что противник до сих пор не оставляют попытки убить Владимира Зеленского.

Как передает Report, об этом рассказал политик в интервью BBC .

По его словам, россияне четыре раза стреляли непосредственно возле Офиса президента. Кроме того, они хотят "убрать" кого-то из высшего военно-политического руководства, в частности, и самого Арестовича.

"Ваш покорный слуга, кстати, в первой пятерке - это из оперативных данных. Поскольку идет переговорный процесс, то ударить по Офису президента, откуда идет этот процесс видеосвязью, - значит обрезать себе все пути к переговорам. А если не будет переговоров - это совсем другая ситуация", – рассказал Арестович.

Советник главы ОП также рассказал, что снятие экономических санкций с РФ является одной из главных тем, которая волнует Россию во время переговоров.

"Представьте себе реакцию Запада и всего мира после удара даже не по Офису президента, по переговорщикам. То есть даже у россиян есть какие-то международно-дипломатические красные линии, которые нельзя пересекать. Потому что посол - это всегда лицо неприкосновенное. Но если ты убьешь его, то с тобой больше никогда никто не будет вести переговоры после этого", – добавил он.

По мнению Арестовича, ВС России не будут бомбить Офис президента, однако он не сомневается, что они не оставят попыток другим способом уничтожить Зеленского.