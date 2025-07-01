О нас

Официальный Тегеран: При ударах Израиля и США наши ядерные объекты серьезно пострадали

Официальный Тегеран: При ударах Израиля и США наши ядерные объекты серьезно пострадали В результате последних военных операций Израиля и США ядерные объекты Ирана серьезно пострадали.
В регионе
1 июля 2025 г. 18:20
Официальный Тегеран: При ударах Израиля и США наши ядерные объекты серьезно пострадали

В результате последних военных операций Израиля и США ядерные объекты Ирана серьезно пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявила представитель правительства Ирана Фатима Мохаджерани на пресс-конференции.

По ее словам, в течение 12 дней были нанесены военные удары по военным, ядерным и жилым объектам Ирана, а также по трем ядерным объектам в городах Натанз, Фордо и Исфахан.

Отвечая на вопрос о перспективах нового раунда переговоров между Ираном и США, она сказала, что Министерство иностранных дел еще не приняло никакого решения по этому поводу, и исключила вероятность проведения таких переговоров в ближайшем будущем.

Она сообщила, что в результате нападений Израиля на Иран пострадали 3500 жилых зданий, в том числе 332 дома в Тегеране.

Пресс-секретарь отметила, что за 12 дней войны погибли 935 иранцев, в том числе 140 женщин и детей, более 5600 человек получили ранения.

Она добавила, что в результате нападения Израиля на тюрьму Эвин в Тегеране 23 июня погибли 79 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Tehran: İsrail və ABŞ-nin hərbi əməliyyatları nəticəsində nüvə obyektlərimiz ciddi zərər görüb

Экслюзивные новости

За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi