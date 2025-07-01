Официальный Тегеран: При ударах Израиля и США наши ядерные объекты серьезно пострадали

В результате последних военных операций Израиля и США ядерные объекты Ирана серьезно пострадали.

В результате последних военных операций Израиля и США ядерные объекты Ирана серьезно пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявила представитель правительства Ирана Фатима Мохаджерани на пресс-конференции.

По ее словам, в течение 12 дней были нанесены военные удары по военным, ядерным и жилым объектам Ирана, а также по трем ядерным объектам в городах Натанз, Фордо и Исфахан.

Отвечая на вопрос о перспективах нового раунда переговоров между Ираном и США, она сказала, что Министерство иностранных дел еще не приняло никакого решения по этому поводу, и исключила вероятность проведения таких переговоров в ближайшем будущем.

Она сообщила, что в результате нападений Израиля на Иран пострадали 3500 жилых зданий, в том числе 332 дома в Тегеране.

Пресс-секретарь отметила, что за 12 дней войны погибли 935 иранцев, в том числе 140 женщин и детей, более 5600 человек получили ранения.

Она добавила, что в результате нападения Израиля на тюрьму Эвин в Тегеране 23 июня погибли 79 человек.