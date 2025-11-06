Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    В регионе
    • 06 ноября, 2025
    • 13:48
    Официальный сайт ОТГ стал доступен на родных языках всех стран-участниц

    Официальный веб-сайт Организации тюркских государств (ОТГ) стал доступен на родных языках всех стран-участниц.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении организации.

    "С удовлетворением сообщаем, что официальный веб-сайт теперь доступен на родных языках всех стран-участниц! Откройте для себя новости, инициативы и ресурсы ОТГ на своем языке", - подчеркивается в заявлении.

    На азербайджанском: http://turkicstates.org/az

    На казахском: http://turkicstates.org/kz

    На киргизском: http://turkicstates.org/kg

    На турецком: http://turkicstates.org/tr

    На узбекском: http://turkicstates.org/uz.

    ОТГ веб-сайты
    TDT-nin rəsmi saytı bütün üzv ölkələrin ana dillərində istifadəyə verilib

