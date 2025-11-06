Официальный сайт ОТГ стал доступен на родных языках всех стран-участниц
В регионе
- 06 ноября, 2025
- 13:48
Официальный веб-сайт Организации тюркских государств (ОТГ) стал доступен на родных языках всех стран-участниц.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении организации.
"С удовлетворением сообщаем, что официальный веб-сайт теперь доступен на родных языках всех стран-участниц! Откройте для себя новости, инициативы и ресурсы ОТГ на своем языке", - подчеркивается в заявлении.
На азербайджанском: http://turkicstates.org/az
На казахском: http://turkicstates.org/kz
На киргизском: http://turkicstates.org/kg
На турецком: http://turkicstates.org/tr
На узбекском: http://turkicstates.org/uz.
