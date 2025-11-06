Официальный сайт ОТГ стал доступен на родных языках всех стран-участниц

Официальный веб-сайт Организации тюркских государств (ОТГ) стал доступен на родных языках всех стран-участниц.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении организации.

"С удовлетворением сообщаем, что официальный веб-сайт теперь доступен на родных языках всех стран-участниц! Откройте для себя новости, инициативы и ресурсы ОТГ на своем языке", - подчеркивается в заявлении.

На азербайджанском: http://turkicstates.org/az

На казахском: http://turkicstates.org/kz

На киргизском: http://turkicstates.org/kg

На турецком: http://turkicstates.org/tr

На узбекском: http://turkicstates.org/uz.