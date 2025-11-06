İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    TDT-nin rəsmi saytı bütün üzv ölkələrin ana dillərində istifadəyə verilib

    Region
    • 06 noyabr, 2025
    • 13:34
    Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) rəsmi veb-saytı bütün üzv ölkələrin ana dillərində istifadəyə verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TDT-nin yaydığı bəyanatda qeyd olunub.

    "Türk Dövlətləri Təşkilatı rəsmi veb-saytının artıq bütün üzv ölkələrin ana dillərində istifadəyə verildiyini məmnuniyyətlə elan edir! TDT xəbərlərini, təşəbbüslərini və resurslarını öz dilinizdə kəşf edin", - deyə bəyanatda vurğulanıb.

    Üzv ölkələrin öz ana dillərində təqdim olunan rəsmi veb-saytla aşağıdakı linklərdən tanış olmaq mümkündür:

    Azərbaycanca: http://turkicstates.org/az

    Qazaxca: http://turkicstates.org/kz

    Qırğızca: http://turkicstates.org/kg

    Türkcə: http://turkicstates.org/tr

    Özbəkcə: http://turkicstates.org/uz.

