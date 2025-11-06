TDT-nin rəsmi saytı bütün üzv ölkələrin ana dillərində istifadəyə verilib
Region
- 06 noyabr, 2025
- 13:34
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) rəsmi veb-saytı bütün üzv ölkələrin ana dillərində istifadəyə verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TDT-nin yaydığı bəyanatda qeyd olunub.
"Türk Dövlətləri Təşkilatı rəsmi veb-saytının artıq bütün üzv ölkələrin ana dillərində istifadəyə verildiyini məmnuniyyətlə elan edir! TDT xəbərlərini, təşəbbüslərini və resurslarını öz dilinizdə kəşf edin", - deyə bəyanatda vurğulanıb.
Üzv ölkələrin öz ana dillərində təqdim olunan rəsmi veb-saytla aşağıdakı linklərdən tanış olmaq mümkündür:
Azərbaycanca: http://turkicstates.org/az
Qazaxca: http://turkicstates.org/kz
Qırğızca: http://turkicstates.org/kg
Türkcə: http://turkicstates.org/tr
Özbəkcə: http://turkicstates.org/uz.
Son xəbərlər
13:44
Bölgələrdə sahibsiz heyvanlar üçün sığınacaqlar tikilməsi təklif olunurMilli Məclis
13:41
Foto
Video
Zəfər paradının baş məşqi keçirilib - FOTOREPORTAJDaxili siyasət
13:36
Davamlı sülhə aparan qatar: Qalib Azərbaycandır, qazanan hər kəs - ŞƏRHAnalitika
13:35
Ali Məhkəmə generalla bağlı qərar veribHadisə
13:34
Foto
Azərbaycanlı jurnalistlər Xarəzmdə regionun ən məşhur tarixi turizm məkanını ziyarət ediblərMedia
13:34
Aftandil Hacıyev: "Çelsi"yə məğlubiyyətin səbəbi əvəzetmələr və futbolçuların tempdən düşməsi oldu"Futbol
13:34
TDT-nin rəsmi saytı bütün üzv ölkələrin ana dillərində istifadəyə verilibRegion
13:33
Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 10 ayda 26 milyon manat ƏDV geri qaytarılıbMaliyyə
13:31