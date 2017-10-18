Официальный представитель Турции: Визовый кризис с США будет решен в скором времени

© AA/ Binnur Ege Gürün

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Визовый кризис между США и Турцией в скором времени будет решен.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил представитель Администрации президента Турции Ибрагим Калын в ходе выступления на TRT World Forum 18 октября.

По его словам, переговоры с США в связи с визовым кризисом продолжаются: "Переговоры движутся к хорошему окончанию. Детали в связи с вопросом уточнятся за несколько дней. Поэтому я верю в решение визовой проблемы в ближайшее время. Мы выступаем за решение этого вопроса. Но прибывшей в Анкару делегации не даны полномочия по завершению проблемы. Они доложат наше мнение Вашингтону".

Переговоры в министерстве иностранных дел Турции с делегацией Госдепа США по визовому кризису 18 октября завершились.

Отметим, что 16 октября делегация во главе с заместителем советника Госдепа США Джонатаном Коэном прибыла в Турцию с двухдневным визитом.

Ожидалось, что американские дипломаты обсудят с официальными лицами Турции возникший между Вашингтоном и Анкарой визовый кризис. Для разрешения имеющегося кризиса предложено создать комиссию из представителей двух стран.

Напомним, что сотрудник Генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз был задержан по подозрению в связях с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена. После его задержания Вашингтон приостановил выдачу виз гражданам Турции. В ответ на это официальная Анкара полностью ограничила выдачу виз гражданам США.

Ставший причиной дипломатического кризиса между двумя странами Метин Топуз, его супруга и дочь были отпущены на свободу вчера.