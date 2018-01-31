Официальный представитель Пентагона: Мы всегда рядом с нашим союзником - Турцией

Баку. 31 января. REPORT.AZ. “Вопрос относительно сирийского города Менбич можно решить на основе взаимного сотрудничества. Мы продолжим обсуждения на эту тему”. Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны США (Пентагона), майор Адриан Галлоуэй. Отвечая на вопрос о том, может ли Турция столкнуться в Менбиче с американскими войсками, он сказал, что предпринимаются попытки решить эту проблему с официальной Анкарой на всех уровнях: “Представив беспокойство Турции по поводу ее безопасности, мы стараемся сохранить давление на ИГ на прежнем уровне. Проблема может быть решена только на основе взаимного сотрудничества. Мы рядом с нашим союзником в НАТО и продолжим обсуждения с официальными лицами Турции”. Отметим, что официальная Анкара заявила о своем намерении развернуть антитеррористическую операцию в Менбиче после завершения операции в Африне. Турция заявляет о том, что эта область Сирии принадлежит арабам. Вооруженные формирования сирийского крыла террористической организации ПКК - PYD/ YPG захватили этот регион. Вашингтон ранее сообщил о нахождении в этой области американской армии, настаивая на том, что не покинет ее.