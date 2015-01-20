​Официальный представитель Ирана: В целях поддержания стабильности курса валюты в Стамбул и Дубай отправлено 20 млрд. долларов

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В целях контроля за национальной валютой правительство экс-президента Махмуда Ахмединежата отправило в Стамбул и Дубай 20 млрд. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на агентство "İRNA", об этом заявил вице-президент Ирана Исхак Джахангири, говоря о связях с Турцией иранского бизнесмена Бабека Занджани, содержащегося в иранской тюрьме.

Исхак Джахангири, не называя имени Занджани, отметил: "Мы удивляемся тому, что более 2,7 млрд. долларов нефтяных доходов отданы в распоряжение одного молодого человека. Если эта сумма не вернется обратно в финансовую систему нашей страны, это будет черным пятном для Ирана. Общественность с нетерпением ждет возвращения этих денег в Иран".

По его словам, нынешнее правительство Ирана (в Иране президент является главой правительства) не видит в этом вопросе ничего, кроме махинации и обмана.

Напомним, что Бабек Занджани был арестован в декабре 2013 года.