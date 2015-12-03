​Официальные представители США: Мы отвергаем обвинения, выдвинутые Россией против Турции

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Мы отвергаем заявления о связи правительства Турции с ИГ в контрабанде нефти. Нам не представили никаких улик, подтверждающих данное обвинение".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом на прошедшей пресс-конференции заявила пресс-секретарь госсекретаря США Джулиа Масон.

По ее словам, обсудив с официальной Анкарой международные вопросы, были приняты шаги на пути охраны безопасности на сирийско-турецкой границе: "Основная цель нашей деятельности в данном направлении заключается в пресечении контрабанды со стороны ИГ".

Д.Масон выразила отношение к военным операциям России в Сирии: "Мы неоднократно повторяли, что остались бы довольны борьбой России против ИГ в Сирии. Однако данное событие (подразумевает ситуацию вокруг нарушившего турецкую границу сбитого российского самолета - Report) дает основание усомниться в том, что присутствие России в Сирии направлено на борьбу с ИГ и другими террористическими группировками в регионе. Как отмечал президент США Барак Обама, Соединенные Штаты поддерживают право Турции защищать свое воздушное пространство и территориальную целостность.

Пресс-секретарь структуры коалиционных сил, занимающихся борьбой с террористической группировкой ИГ, полковник Стив Варрен назвал "ерундой" претензии министерства обороны России о якобы причастности Турции к контрабанде нефти: "Это смешные претензии. Мы полностью их отвергаем. Претензии касательно совместной деятельности правительства Турции с ИГ безосновательны".

Пресс-секретарь министерства обороны США Элисса Смит также выразила отношение к заявлению, распространенному российскими СМИ по этому поводу. По ее словам, они не согласны с выдвинутыми против Турции обвинениями.

Официальные представители Турции также отметили, что указанные минобороны России территории не контролируются ИГ. Что же касается официальной Анкары, она заявила, что грузовые машины не передвигались по контролируемому ИГ региону, и они перевозили не нефть, а совершенно другой груз.

Отметим, что вчера министерство обороны России сделало ряд заявлений, в которых обвиняло правительство Турции в связях с ИГ.