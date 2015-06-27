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    Одного из руководителей ГУ СБУ Киева задержали по подозрению в государственной измене

    Василий Грицак: Проверяются также другие сотрудники СБУ, которые могут быть причастны к иностранным спецслужбам

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Как сообщает Report, об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

    Отмечается, что задержанный обоснованно подозревается в работе на спецслужбы Российской Федерации по статье 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

    "Проверяются также другие сотрудники СБУ, которые могут быть причастны к иностранным спецслужбам", - отметил и.о. председателя СБУ Василий Грицак.

    Он добавил, что работа по очистке рядов спецслужбы продолжается.

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