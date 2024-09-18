Одна из российских хакерских групп заявила о взломе базы данных аппарата Пашиняна

Одна из российских хакерских групп утверждает, что посредством системы передачи FTP ей удалось проникнуть в базу данных аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Они потребовали от правительства перечислить им 2,5 млн долларов. В противном случае база данных будет уничтожена в течение ближайших 48 часов.
Отмечается, что в июне текущего года предположительно та же хакерская группа атаковала официальные сайты президента, премьер-министра и правоохранительных органов Армении.