ОДКБ не планирует использовать силы блока на азербайджано-армянской границе

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планирует направлять в Армению миротворцев.
Как передает Report, об этом заявил глава штаба ОДКБ Анатолий Сидоров на брифинге.
"Об использовании сил блока на границе двух стран речи не идет", - отметил он.
По его словам, организация надеется на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.
Cидоров также отметил, что генсек ОДКБ Станислав Зась приедет на армяно-азербайджанскую границу на следующей неделе.
"С учетом того, что генеральный секретарь сейчас принимает участие в других международных серьезных мероприятиях, в частности, приглашен на саммит ШОС, поэтому его вылет будет и прибытие в Республику Армению позже", - сказал он.
По его словам, по итогам поездки миссия ОДКБ представит доклад лидерам глав государств-членов организации.
Ранее сообщалось о том, что миссия ОДКБ прибудет в Армению 15 сентября.