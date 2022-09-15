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ОДКБ не планирует использовать силы блока на азербайджано-армянской границе

ОДКБ не планирует использовать силы блока на азербайджано-армянской границе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планирует направлять в Армению миротворцев.
В регионе
15 сентября 2022 г. 11:55
ОДКБ не планирует использовать силы блока на азербайджано-армянской границе

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планирует направлять в Армению миротворцев.

Как передает Report, об этом заявил глава штаба ОДКБ Анатолий Сидоров на брифинге.

"Об использовании сил блока на границе двух стран речи не идет", - отметил он.

По его словам, организация надеется на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Cидоров также отметил, что генсек ОДКБ Станислав Зась приедет на армяно-азербайджанскую границу на следующей неделе.

"С учетом того, что генеральный секретарь сейчас принимает участие в других международных серьезных мероприятиях, в частности, приглашен на саммит ШОС, поэтому его вылет будет и прибытие в Республику Армению позже", - сказал он.

По его словам, по итогам поездки миссия ОДКБ представит доклад лидерам глав государств-членов организации.

Ранее сообщалось о том, что миссия ОДКБ прибудет в Армению 15 сентября.

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Версия на азербайджанском языке KTMT Azərbaycan-Ermənistan sərhədində hərbi qüvvə yerləşdirməyi planlaşdırmır

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