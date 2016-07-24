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    ​Один полицейский погиб на востоке Турции после нападения боевиков РПК

    Еще два сотрудника полиции получили ранения

    Баку. 24 Июля. REPORT.AZ/ Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) совершили нападение на полицейский контрольно-пропускной пункт в восточной турецкой провинции Тунджели.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, нападавшие применили гранатометы и автоматическое оружие.

    В результате нападения был убит один сотрудник полиции и два получили ранения.

    Турецкие спецслужбы начали операцию по задержанию и поимке боевиков. Тем временем раненые сотрудники полиции были доставлены на вертолете в город Элязыг, сообщают местные власти.

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