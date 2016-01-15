Один из символов Еревана будет снесен

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Один из символов Еревана - старое здание аэропорта "Звартноц" решением мэрии города будет демонтировано. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Это решение вызвало возмущение общественности, Союза архитекторов Армении и Общественного совета.

В апреле 2013 года концессионер аэропорта "Звартноц" - ЗАО "Международные аэропорты - Армения" обратился в мэрию города Еревана с просьбой разрешить снос старого здания. Владелец аэропорта "Звартноц" аргентинец армянского происхождения Эдуардо Эрникян заявил, что "круглое здание аэропорта бесполезно", с точки зрения безопасности оно не используется. Эрникян отметил, что основание здания очень слабое и его следует заменить.