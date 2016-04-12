Один из планировавших взрыв самолет Саргсяна отпущен на свободу

Баку. 12 Апреля. REPORT.AZ/ Один из членов вооруженной группы, которая, по данным СНБ Армении, планировала взорвать самолет президента страны Сержа Саргсяна, Агаси Мартиросян в понедельник отпущен на свободу.

Как передает Report, об этом сообщила адвокат Лиана Балян новостному сайту News.am.

"Следственный орган Службы национальной безопасности Армении не счел целесообразным продление сроков ареста Мартиросяна", — сообщила она.

Мартиросян обвинялся в сотрудничестве с преступной группой.

СНБ Армении 25 ноября 2015 года сообщила о задержании в Ереване вооруженной группы, возглавляемой гражданином Армении Артуром Варданяном, проживавшим в Испании с 1997 года и временно обосновавшимся в столице Армении с апреля 2015 года.

По данным СНБ, группа планировала взорвать самолет президента Армении, на котором тот должен был отбыть во Францию 29 ноября для участия в Климатическом саммите ООН.

В рамках дела арестованы более 30 человек.