Один из активистов в Ереване в знак протеста зашил себе рот

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Около трех десятков участников несанкционированного протеста оставались ночевать в центре Еревана на площади Свободы, один из протестующих зашил себе рот, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Активист по имени Ови в знак протеста зашил себе губы нитками. Он не может есть и плохо разговаривает, однако в состоянии пить воду. "Чувствую себя нормально, мне не больно", —заявил он.

Также продолжает голодовку один из лидеров протеста Давид Санасарян. Накануне он был задержан органами правопорядка и при задержании получил легкое сотрясение, был госпитализирован. Вечером он присоединился к протестующим и ночевал на площади Свободы.

Активисты по-прежнему требуют наказания полицейских, жестко разогнавших их акцию 23 июня.

В субботу 4 июля активисты выдвинули властям ультиматум, в котором требовали отменить повышение тарифов на электроэнергию и наказать полицейских, виновных в разгоне митинга 23 июня. В противном случае они пообещали "ежедневно сдвигать баррикаду на метр к администрации президента". Полиция предупредила их, что не даст этого делать. Днем в понедельник митинг на Баграмяна был разогнан, полицейские задержали 46 человек, которые позднее были отпущены. Баррикаду из мусорных баков, которая две недели мешала проезду по проспекту Баграмяна, разобрали муниципальные работники.