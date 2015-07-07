Один из активистов в Ереване в знак протеста зашил себе рот

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Около трех десятков участников несанкционированного протеста оставались ночевать в центре Еревана на площади Свободы, один из протестующих зашил себе рот, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Активист по имени Ови в знак протеста зашил себе губы нитками. Он не может есть и плохо разговаривает, однако в состоянии пить воду. "Чувствую себя нормально, мне не больно", —заявил он.
Также продолжает голодовку один из лидеров протеста Давид Санасарян. Накануне он был задержан органами правопорядка и при задержании получил легкое сотрясение, был госпитализирован. Вечером он присоединился к протестующим и ночевал на площади Свободы.
Активисты по-прежнему требуют наказания полицейских, жестко разогнавших их акцию 23 июня.
В субботу 4 июля активисты выдвинули властям ультиматум, в котором требовали отменить повышение тарифов на электроэнергию и наказать полицейских, виновных в разгоне митинга 23 июня. В противном случае они пообещали "ежедневно сдвигать баррикаду на метр к администрации президента". Полиция предупредила их, что не даст этого делать. Днем в понедельник митинг на Баграмяна был разогнан, полицейские задержали 46 человек, которые позднее были отпущены. Баррикаду из мусорных баков, которая две недели мешала проезду по проспекту Баграмяна, разобрали муниципальные работники.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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