Один человек погиб и еще один пострадал в результате падения подъемного крана в Тбилиси

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Один человек погиб и еще один пострадал во время проведения ремонтных работ во дворе пятизвездочной гостиницы Sheraton Metechi Palace в историческом центре Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik Грузия", об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии.

Несчастный случай произошел накануне ночью. Пострадавший доставлен в больницу с переломами. По предварительной информации, во время проведения ремонтных работ перевернулся подъемный кран.

В связи с указанным фактом ведется расследование.

Sheraton - одна из крупнейших международных сетей отелей. Основана в 1937 году. Sheraton Metechi Palace – первый пятизвездочный отель в Грузии, был открыт в 1991 году.

С декабря 2014 года в Sheraton Metechi Palace ведутся ремонтные работы.