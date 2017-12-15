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    Один человек погиб и еще один пострадал в результате падения подъемного крана в Тбилиси

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/  Один человек погиб и еще один пострадал во время проведения ремонтных работ во дворе пятизвездочной гостиницы Sheraton Metechi Palace в историческом центре Тбилиси. 

    Как передает Report со ссылкой на "Sputnik Грузия", об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии.

    Несчастный случай произошел накануне ночью. Пострадавший доставлен в больницу с переломами. По предварительной информации, во время проведения ремонтных работ перевернулся подъемный кран.

    В связи с указанным фактом ведется расследование.

    Sheraton - одна из крупнейших международных сетей отелей. Основана в 1937 году. Sheraton Metechi Palace – первый пятизвездочный отель в Грузии, был открыт в 1991 году.

    С декабря 2014 года в Sheraton Metechi Palace ведутся ремонтные работы.

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