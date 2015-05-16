Один человек погиб, 31 пострадал в ДТП с автобусом в Таиланде

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Тайский автобус, следующий из Пхукета в Наратхиват, перевернулся на скользкой дороге, в результате один человек погиб и еще 31 получил ранения, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание Phuket Gazette, инцидент произошел в провинции Краби. Помимо водителя Чоба Джамрерна (Chob Jamrern) в автобусе в момент аварии находился 51 пассажир.

"Господин Чоб потерял управление, когда мокрая дорога сузилась от четырех полос к двум. Автобус перевернулся и упал в стороне от дороги", - сообщил представитель местной полиции.

Жертвой аварии стала 26-летняя медсестра из Наратхивата, которая была заблокирована внутри автобуса.

Все пострадавшие были госпитализированы. Водителю было предъявлено обвинение в неосторожном вождении, приведшем к причинению вреда здоровью и гибели.





