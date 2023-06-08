Очередное заседание Совета командующих погранвойсками стран СНГ пройдет в Армении

Очередное заседание Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Армении.

Очередное заседание Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Армении.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками -Председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов по итогам 86-ого заседания Совета в Баку.

Он отметил, что следующее заседание состоится в Ереване во втором полугодии 2023 года, ориентировочно в октябре.

"Подготовка к этому мероприятию уже началась",- сказал Манилов.