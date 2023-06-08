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Очередное заседание Совета командующих погранвойсками стран СНГ пройдет в Армении

Очередное заседание Совета командующих погранвойсками стран СНГ пройдет в Армении Очередное заседание Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Армении.
В регионе
8 июня 2023 г. 15:32
Очередное заседание Совета командующих погранвойсками стран СНГ пройдет в Армении

Очередное заседание Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Армении.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками -Председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов по итогам 86-ого заседания Совета в Баку.

Он отметил, что следующее заседание состоится в Ереване во втором полугодии 2023 года, ориентировочно в октябре.

"Подготовка к этому мероприятию уже началась",- сказал Манилов.

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Версия на английском языке Next meeting of Council of Commanders of Border Troops of CIS to be held in Armenia
Версия на азербайджанском языке MDB Sərhəd Qoşunları Komandanları Şurasının növbəti iclası Ermənistanda keçiriləcək

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