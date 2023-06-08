О нас

По итогам заседания Совета командующих погранвойсками стран СНГ в Баку подписано 19 документов

По итогам заседания Совета командующих погранвойсками стран СНГ в Баку подписано 19 документов По итогам состоявшегося в Баку 86-ого заседания Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств (СНГ) подписаны 19 документов.
Внешняя политика
8 июня 2023 г. 15:03
По итогам заседания Совета командующих погранвойсками стран СНГ в Баку подписано 19 документов

По итогам состоявшегося в Баку 86-ого заседания Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств (СНГ) подписаны 19 документов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками -Председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов.

"По результатам сегодняшней встречи подписано 19 документов, регламентирующих дальнейшую деятельность и работу Совета погранслужб СНГ",- сказал он.

"Большой блок вопросов рассмотрен с планированием работы Совета командующих на предстоящий 2024 год, уточнены практические мероприятия связанные с разработкой нормативных документов",- заявил Манилов.

Он отметил, что по поручению глав государств стран СНГ разрабатываются два основных документа: "Первый - это программа по укреплению пограничной безопасности на внешних границах Содружества до 2030 года. И такая работа уже ведется с учетом мнения и позиции всех пограничных служб стран Содружества и взаимодействующих структур. Второй документ - очень важный . Это основы информационной политики государств-участников СНГ в пограничный сфере, которое также сегодня разрабатывается для решения практических задач", - отметил Александр Манилов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 19 documents signed following meeting of CIS council of border troops’ commanders in Baku
Версия на азербайджанском языке MDB ölkələrinin Sərhəd Qoşunları Komandanları Şurasının Bakıda keçirilən iclasının yekunları üzrə 19 sənəd imzalanıb

Самое читаемое

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
1 июня 2023 г. 20:20
Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
5 июня 2023 г. 10:11
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi