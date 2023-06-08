По итогам заседания Совета командующих погранвойсками стран СНГ в Баку подписано 19 документов

По итогам состоявшегося в Баку 86-ого заседания Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств (СНГ) подписаны 19 документов.

По итогам состоявшегося в Баку 86-ого заседания Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств (СНГ) подписаны 19 документов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками -Председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов.

"По результатам сегодняшней встречи подписано 19 документов, регламентирующих дальнейшую деятельность и работу Совета погранслужб СНГ",- сказал он.

"Большой блок вопросов рассмотрен с планированием работы Совета командующих на предстоящий 2024 год, уточнены практические мероприятия связанные с разработкой нормативных документов",- заявил Манилов.

Он отметил, что по поручению глав государств стран СНГ разрабатываются два основных документа: "Первый - это программа по укреплению пограничной безопасности на внешних границах Содружества до 2030 года. И такая работа уже ведется с учетом мнения и позиции всех пограничных служб стран Содружества и взаимодействующих структур. Второй документ - очень важный . Это основы информационной политики государств-участников СНГ в пограничный сфере, которое также сегодня разрабатывается для решения практических задач", - отметил Александр Манилов.