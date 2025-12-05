Обучение в госуниверситетах Грузии со следующего года будет бесплатным

Со следующего учебного года грантовую модель финансирования студентов в Грузии отменят, после чего государство полностью возьмет на себя оплату обучения студентов государственных вузов.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в заявлении Министерства образования, науки и молодежи Грузии о финансировании высшего образования в стране.

Глава ведомства Гиви Миканадзе заявил, что правительство продолжит применять прежний механизм финансирования для студентов как государственных, так и частных вузов, однако основное внимание направлено на усиление госуниверситетов.

"Что касается поступивших в 2026 году студентов, то в этой ситуации для них не будет ни ваучеров, ни грантового финансирования как для государственных, так и для частных вузов, куда они были бы зачислены, получив грант. В этом случае конкуренция, безусловно, возрастает. Ситуация такова, что государственные вузы представят свои потребности, и мы будем выделять финансовые средства", – заявил министр.

По его словам, сейчас в системе высшего образования Грузии идет переходный период, который продлится ближайшие 3-4 года.

"Грантовый компонент больше не будет распространяться на студентов первого курса со следующего года", – пояснил глава ведомства.

По его словам, фактически для тех, кто успешно сдал экзамен, образование становится бесплатным. Кроме того, как заявил министр, объявленное изменение порядка финансирования обучения не коснется студентов, уже обучающихся в вузах, до конца учебного года.

Министр добавил, что иностранные граждане, желающие учиться в Грузии, смогут свободно поступать в частные вузы. Из 64 действующих в стране высших учебных заведений 19 - государственные, а 45 - частные.